〈中部〉政治要契合民心 陳其邁、翁章梁暢談經驗

2019-06-22

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕行政院副院長陳其邁與嘉義縣長翁章梁昨在嘉縣人力發展所對談「從學生運動到政治實踐」，陳其邁表示，當年參與學生運動衝撞政府體制，會比較從在野、人民的角度看事情，如今在政府部門服務，常提醒政務主管挑戰自己的政策，要有創新想法及符合人民需求，他也期勉公務人員，自問可不可以做得更好、有沒有新的解決方案，新的問題出來需要用新的科技和方式去解決，透過反覆辯證的過程，讓台灣往前走。

立委蔡易餘為座談引言時說，解嚴之初，台灣社會仍處於半威權狀態，翁、陳兩人是一九九○年「野百合學運」戰友，投入憲政改革，廢除總統由國民大會代表間接選舉的制度。

陳：站在同理心思考陳抗

陳其邁談及從政起源的重要經驗，是念研究所二年級時，創了地下電台，集合環保聯盟、獨派等運動團體，廿四小時現場直播，收聽率非常高，所以國民黨很痛恨他，如今年過半百，政治實踐有許多體會，當政務首長要重視價值領導，內部多溝通、協調，讓團隊在前進時有共同目標並解決困難。

有聽眾詢問陳其邁現在怎樣看待陳情、抗議？他說，因有過去學運、民主運動等經驗，進入公部門後，站在同理心思考陳抗，實踐「衝突、妥協、進步」三部曲。

翁：為人的物質性痛苦從政

翁章梁表示，學生集體行為希望產生衝擊力，造成社會改變，，他和陳其邁在台灣威權體制開始解構時，為民主做事，曾思考退伍後要不要繼續從事政治工作？後來讀佛經，試圖從中找答案，結論「釋迦牟尼佛可以解決人的精神上的痛，可是祂沒辦法解決人的物質性的痛苦」，做政治工作則可以，退伍後到立法院當國會助理，一路走來。

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