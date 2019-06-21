〈南部〉兩替代役男創意 助官田「烏金」行銷

2019-06-21

〔記者楊金城／台南報導〕以地方創生發展的官田烏金社區產業，將廢棄菱角殼變成「烏金」菱殼炭，發展出菱炭米、烏金吸附包、菱炭杯、發電雞精包等產品，得力於官田區公所兩名替代役男王健宇、劉亞琮協助打造烏金品牌與產業行銷，讓官田烏金被看見。

廢棄菱角殼 變菱殼炭系列產品

官田區長顏能通說，官田烏金社區將廢棄菱角殼變成「烏金」菱殼炭產業系列產品，兩替代役男協助設計烏金產業商標、包裝和文宣，至少替產業鏈廠商省下一百萬元設計費。另以烏金社區合作社來說，去年販售菱炭米和吸附包共賣出一百四十三萬多元。

兩男協助設計商標、包裝和文宣

市府民政局推展「替代役參與區里社造計畫」專案，王健宇、劉亞琮去年八月至官田區公所服務，昨天發表「炭尋之旅」社造成果展，在退伍前留下為地方產業打拚的美好成果。

官田烏金社區產業系列產品，至今有官田烏金社區合作社的吸附包和菱炭植栽、六穎陶秀菱炭杯、烏山頭能源牧場的發電雞精包和雞蛋盒、陳水榮農場菱炭米。

王健宇畢業於崑山科大視覺傳達設計研究所，劉亞琮畢業於南台科大多媒體電腦娛樂系，顏能通借重專長協助營造烏金產業品牌、包裝設計和行銷。

擔任烏金炭使 接待各地參訪團

顏能通說，兩位替代役男協助開發官田烏金商標、菱角娃娃、烏金系列產品外包裝、菱炭文宣與桌曆、動畫短片，並擔任烏金炭使，接待各地的菱炭參訪團，表現優異。

民政局長顏振標和烏金產業代表贈送菱炭米、菱炭杯給王健宇和劉亞琮，感謝和肯定兩人對官田烏金產業的貢獻。官田烏金社區合作社希望兩人留在地方繼續打拚。

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