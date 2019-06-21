〈南部〉台南長榮女中紅樓修復 重現八角形通氣塔

2019-06-21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長榮女中校園內近百年歷史的市定古蹟紅樓—原台南長老教女學校本館暨講堂，於七年前受天災及白蟻危害，屋頂塌陷一個大洞，經緊急防護，歷經兩年餘修復，再現最美麗的八角形通氣塔，預定本月完成驗收。

市定古蹟 日治近百年歷史

長榮女中的紅樓建於一九二三年，已有將近百年的歷史，西式洋樓融合台灣傳統的三合院建築，正面看彷彿西式洋樓，背面看則似三合院建築，三面圍繞一洋式中庭，十分特殊。紅樓於二○○二年公告為台南市定古蹟，為台南市東區仍保存相當完整的日治時期古蹟建築。

通氣塔屬英格蘭磚造式樣

南市文資處表示，該建築中央屋頂上方木構造的八角形通氣塔，屬於英格蘭磚造建築中常見的式樣，但是因為滲漏水，校方以鐵皮包覆塔頂，這次整修除將內部木構造損壞處進行修復補強外，塔頂及側牆覆以黃銅片，並將百頁窗恢復木作原樣，再現最美麗的八角形通氣塔。

融合西洋與閩式建築樣貌

文資處指出，長女紅樓興建於日治時期，反映西洋文化引進台南，因當時技術人員多為本地匠師，呈現出融合西洋與閩式建築的材料工法與樣貌，如洋式屋架搭配閩式屋瓦、日式屋脊搭配閩式屋瓦，極具歷史意義及保存價值。

文資處表示，這次修復工程文化部補助三五○○多萬元、市府提供補助配合款 一三○○多萬元、校方自籌五百多萬元，總經費五四○○多萬元。

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