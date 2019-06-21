〈南部〉台東縣東海岸大地藝術節 今登場

2019-06-21

〔記者張存薇／台東報導〕台東東海岸夏季最浪漫的盛事「東海岸大地藝術節」今天登場，除展出花蓮藝術家拉黑子．達立夫以海洋廢棄物創作的《旅行在五十步的空間》展，晚間也將舉辦最浪漫的「夏至星空音樂會」，由Amis旮亙樂團、歌手舒米恩及圖騰樂團、嵐馨樂團帶領民眾同享海風、樂音。

觀賞藝術作品 吹海風聽音樂

東管處指出，今年東海岸大地藝術節邀請拉黑子．達立夫《旅行在五十步的空間》主題展，將長年於東海岸撿拾海洋廢棄物的過程，透過多元媒材畫作、雕塑、裝置及影像作品，利用作品與光線、聲音的互動，傳達對全球化課題的思維及關懷，也讓重新出發的都歷遊客中心更富有教育意義。

今逢夏至 東管處辦星空講座觀星象

今天剛好是夏至，東管處上午安排星空講座及夜間星象導覽，並舉辦「觀星親友同學會FB打卡抽獎活動」，兩人以上同行打卡、可兌換大地藝術節限量小禮抽獎機會一次。

東管處表示，為方便市區遊客參與，廿一日下午至活動結束也將提供「月光海」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠都蘭、東河站，詳細資訊可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站www.teclandart.tw 查詢。

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