〈南部〉屏東縣4鄉鎮農地下陷 活化為「光電專區」

2019-06-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南臺灣陽光充足適合發展太陽能光電，屏東縣政府為東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉及枋寮鄉訂作「嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電」計劃，除為地主把關，也提高太陽能廠商進駐的誘因，目標是總發電量達八百MW（百萬瓦）。

東港、林邊、佳冬及枋寮 地層嚴重下陷

農委會公告屏東縣的「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施」（簡稱中央光電專區）近五百公頃全在林邊鄉，但三分之二的土地所有權或饋線問題讓發電「卡卡」，中央光電專區以外的地主，去年連署希望縣府劃定「縣級光電專區」。

已有10光電廠商遴選入圍 近期將簽約

屏縣府綠能辦公室指出，四鄉鎮早已劃定為嚴重地層下陷區域，土壤鹽化嚴重，加上務農人口老化，經地主連署希望由縣府劃定縣級光電專區後，研究法規決定招商，限定資本額兩億元以上等條件的太陽能光電廠商，已有十家廠商遴選入圍，現正擬定行政契約，近期就會和合格廠商簽約，接著廠商就能找地主洽談出租事宜。

符合條件者 可免繳農發條例回饋金

綠能辦公室表示，中央光電專區以外的農地要種電，須繳交高達土地公告現值一半的農發條例回饋金，導致業者裹足不前，縣級專區為提高誘因，經遴選並簽約的廠商只要達到部分條件，如區域性整體開發廿公頃以上等各種「限定」條件得免繳，以加速整體開發。

對此，已躋身遴選的業者是直呼「利多」，但也有被排除在外的業者認為有失公平性，也有農民指若真正的良田也被拿去「種電」，令人擔憂。綠能辦公室強調，由於該計畫是全國首創，將隨時滾動檢討。

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