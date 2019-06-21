〈南部〉台南南華里停水26小時 水公司未及時復水惹怨

2019-06-21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區南華里里長辜福恩昨早氣得大罵說，十九日上午九點，自來水公司因汰換管線開始停水，但原本當天晚上七點就應復水，自來水公司卻搶修到二十日近午十一點半才復水，停水時間長約二十六小時多。

辜福恩表示，十九日上午九點起里內突然無預警停水，有里民反映家裡沒有水，因為愈來愈多里民反映，即向水公司人員詢問為何會停水？怎麼沒有預警通知？

辜福恩說，水公司王姓組長回應「十九日晚上七點可復水」，但十九日晚上七點過後，依舊無水可用。昨清晨六點多，持續接獲里民反映還是無水可用。

汰換管線補水不足 無法復水

自來水公司六區處副處長黃義誠表示，十九日辜福恩聯絡的人確定是台南廠王股長，王股長十九日還在現場處理到深夜十二點多，辜福恩也在現場。十九日水公司施工之前有發停水公告，只是中華南路汰管工程施工，遇到不可預期的狀況發生，可能因汰換後水管水系改變造成補水不足，發生無水現象，無法如期在晚上七點復水，十九日晚上有向辜福恩說明，因怕凌晨施工影響居民安寧，才在昨上午八點進場施工排除，並派水車前往南華里支援民眾用水，迄昨天近午十一點半完成施工，已經復水。

凌晨施工影響安寧 白天搶修

黃義誠表示，施工之前有委請廠商到南華里家戶發紙本停水公告，因為施工是每天上午八點做到下午五點，下午六點就復水，居民可能沒感覺有施工停水，唯獨十九日施工出狀況，造成一直到二十日清晨仍無水，里民發現沒水才反映。

辜福恩說，事後有看里長的LINE群組，才發現水公司有貼圖公告停水，但因群組很多，沒特別注意，圖又小，沒點進去放大看，根本不知道內容是什麼。

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