〈南部〉偷排豬糞尿 新化一畜牧場遭勒令停工

2019-06-21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局前天傍晚執行環檢警結盟查緝行動，經過一個月的監控，查獲台南新化區一家畜牧場，以專管偷排豬隻糞尿嚴重污染河川，被環保局勒令停工處分。

環局動員40餘人 查獲3家違規

環保局表示，該局在接獲民眾檢舉通報後，經環檢警結盟相關單位長期以科學儀器監控蒐證，確認有違法及污染環境之虞，前天動員逾四十人，聯合出擊。

環保局會同警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊共四十餘人，兵分六路同步稽查新化、學甲、白河、永康及南區六家事業單位，共查獲三家違反廢棄物清理法、空氣污染防制法或水污染防治法等相關法規，最高可處二千萬元罰款及停工處分。

環保局表示，本月十九日傍晚查獲新化區有一家畜牧場，經查核發現該場現場多設置一處地上貯水池單元，並以專管偷排豬隻糞尿嚴重污染河川，導致河川水質不佳，違反水污染防治法，已被處以停工。

一廢塑膠再利用廠 許可證逾期

此外，學甲區一廢塑膠再利用廠，未取得再利用許可，進行廢塑膠再利用工作，固定污染源設置與操作許可證已逾期限，違反事業廢棄物清理法及空氣污染防制法，也遭停工處分。

一養雞場雞屍任意棄置 被告發

白河區有一家養雞場，雞屍任意棄置且未設有防止雨水滲透的設備或措施，貯存區未以中文標示廢棄物，依違反事業廢棄物清理法規定告發。

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