〈南部〉韓國瑜喊話化學兵噴藥 軍方：根本沒申請

2019-06-21

〔記者黃佳琳、葛祐豪、涂鉅旻／綜合報導〕高雄登革熱疫情延燒，市長韓國瑜對外宣稱，已裁示由民政系統正式協調軍方化學兵加入，但國軍高層卻爆料指出，高市府從未申請化學兵支援，不曉得他喊話是喊給誰聽。

連絡官月初就加入市府LINE群組

國軍高層指出，今年六月初，高市府第一次舉辦登革熱防疫應變會議，當時國軍就派遣連絡官加入防疫會議，會議中，韓國瑜沒有指示或請託讓化學兵立即加入防疫行列，甚至會議結束後，國軍連絡官也加入高市府防疫小組的LINE群組，迄今都沒有接到韓要求化學兵出動的請求。

軍方：直接連絡即可噴藥 卻對外放話

端午節前夕韓國瑜勞軍，軍方高層也善意提醒韓，化學兵都已準備好，只要市府一聲令下，化學兵即可出動，韓卻置若罔聞；韓國瑜上週準備參加行政院會時還向媒體喊話，希望政院能協調國軍加入防疫工作，讓軍方高層傻眼。軍方指出，韓直接向國軍連絡官或是一通電話後補公文，化學兵即可前往疫區噴藥，但韓國瑜卻什麼都沒有做，只會對外放話。

前天行政院副院長陳其邁到高雄主持防疫會議後，政院也允諾會全力支持高雄防蚊，國軍弟兄本以為昨天就要出動噴藥，但韓市府動作「慢很多拍」，完全沒有向國軍提出申請，於是化學兵只能在原部隊繼續整裝待命，無法前往疫區協助防蚊。

八軍團政戰主任武立文指出，登革熱疫情延燒，軍方一直有跟高市府密切連絡，但雙方一直沒有敲定好防疫行程。

新聞局則稱，環保局和衛生局有其專業的考量，在人力、藥劑配置上須先進行妥善的規劃，於是等計畫部署完成後，再與軍方溝通確認兵力、訓練沒有問題，才會由軍方開始展開防蚊作業，並沒有時程太晚的疑義。

韓：要先溝通 突遞公文無法達效果

韓市府一直沒有正式申請化學兵支援噴藥作業，韓國瑜強調，這幾天是要先溝通，突然遞一個公文並沒有辦法達到效果，七月一日開始就請化學兵進駐。

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