〈南部〉《到處要錢》高雄登革熱經費已1.8億 逼近疫情最嚴重2015年

2019-06-21

〔記者黃旭磊／高雄報導〕行政院全數核准高雄申請登革熱防治補助款五千三百一十八萬元，連同市府編列預算、疾管署補助、二備金，今年防疫經費已高達一．八億多元，逼近疫情最嚴重的二○一五年一．九億多元，病例數則僅為當年的○．一％，議員將嚴格把關緊盯市府的金錢流向。

當年一萬九千多病例 經費一．九億多

高雄登革熱疫情以二○一五年最嚴重，染病人數達一萬九千七百二十三人，有一百一十二人因病死亡，當時獲中央總預算二備金撥款金額八千七百八十二萬七千元，而今年，高雄有二十二例本土性確診病例，人數僅為當年的○．一％，年還沒過一半，卻已獲當年超過六成補助款。

今年病例22人 中央補助已逾當年6成

時代力量議員林于凱說，根據衛生局、環保局提供資料，韓市府聲稱經費不夠，但今年不含中央額外補助就達一．三億元，目前經費有一．八億元，逼近二○一五年一．九億多元，也高於去年一．一億多元；至於病例數，本土病例竟比去年十二例還高，中央還全數批准五千多萬補助款，「如何花用，必須更加緊盯。」

林于凱、康裕成緊盯金錢流向

前議長、民進黨議員康裕成說，韓市長跟花媽防疫重點完全不同，市政防疫預算不只編列在衛生局疾病管制處，環保局也編列「環境消毒及病媒防治」經費四千八百零七萬元，加上衛生局編列三千四百九十萬元，總數八千多萬元，難道市長不知道嗎？

康裕成表示，市府不了解預算就開始動用第二預備金，例如，六月三日衛生局要求動支預備金防治登革熱，十二日市府核准，韓國瑜卻在十七日跑去立法院爭取補助，口袋錢這麼多，竟對外哭窮。康裕成支持申請中央補助，但市府動用預算及預備金，一定要向議會報告流向。

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