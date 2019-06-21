〈南部〉來太平洋邊創業 台東募新創人才

2019-06-21

〔記者張存薇／台東報導〕歡迎年輕人回家，也歡迎有想法者到台東創業！台東縣TT Maker原創基地昨天舉辦進駐招募說明會，縣長饒慶鈴強調，台東縣不但發展觀光產業，也力推智慧城市，希望透過「城市加乘器」概念，只要以台東為創業題目即可申請，最高可獲五百萬元創業補助，歡迎大家到台東、來太平洋邊創業！

台東為題 最高補助500萬元

國際發展及計畫處長余明勳說明，台東縣從二○一六年啟動TT Maker原創基地，第一期共有七十組團隊申請、錄取廿六組，最後共有八家獲得創業補助，第二期則有五十家申請、廿四家通過、四家獲得補助，今年的目標是達到廿家新創公司進駐、補助八家業者，第一波申請至七月十五日止，但後續仍可申請至明年一月底。

第一波申請 至7月15日止

他進一步表示，加入TT Maker可獲業師輔導、諮詢及使用基地設備，縣府也會協助媒合，不論是尚未成立公司的創新團隊或個人，公司成立五年內、或即將完成設立登記的創新公司，均可申請進駐基地及申請補助金，申請網址為https://www.ttmaker.tw/。

饒慶鈴表示，台東縣過去幾年以發展觀光旅遊產業為主，但其實從二○一六年開始建置全縣TT Free無線寬頻網路，努力推動台東成為智慧城市，希望吸引結合工作與生活的新世代民眾到TT Maker為台東解決問題、為台東服務，也能來台東為生活加分。

台東縣TT Maker原創基地招募進駐團隊。（記者張存薇攝）

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