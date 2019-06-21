〈台北都會〉《台北》不滿環南市場改建設計 攤商嗆拒遷入

2019-06-21

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕斥資五十五億元的環南市場改建案出包，第一期工程預計八月中完工，一、二樓將先中繼安置蔬菜、魚肉攤商，預計十月試營運。但環南市場自治會攤商近日才發現，攤位是規劃為縱向，而非傳統市場三公尺橫向攤位，影響攤位營業面積，難做生意，且問題不只一樁；攤商昨透過議員舉行協調會，並揚言將在下週一市場處說明會暨攤位抽籤大會發動抗爭，不改善就拒遷入！

攤位縱向 市場處︰說明會沒人反對

對此，市場處長陳庭輝回應，已開了一、二十場說明會，每次都有說明設計圖，但攤商沒人反對，因此才會維持原設計；不能說攤商錯，但就像搬家換新廚房，從橫條形變長條形，需要時間適應。

攤商批沒溝通需求 讓大家活不下去

「市府欺負我們不懂！」環南市場自治會代表、菜販宮瑞全表示，市場處僅拿設計圖給攤商，根本沒有攤商看得懂圖，市場處卻沒問攤商需求、未和攤商溝通，建造市場完全不了解攤商需求；不但空間太小，環南市場每天兩萬人進出，新市場僅四個出入口，恐有公安問題，僅十二座貨梯也不敷使用，「現在的設計根本讓攤商活不下去！」

新市場僅四個出入口 恐有公安問題

台北市議員郭昭巖昨舉行協調會，指第一期工程已接近完工，但在攤位規劃、作業空間及貨運輸送上皆有問題；除攤位為縱向，導致攤商作業空間及動線不佳，和顧客互動不易，且舊有營業設施都不能使用，攤商須花費高達十五萬元，重新添購相關設備，但市府只補助三萬元，遠遠不足。

陳庭輝則表示，相關規劃符合法規限制，至於三萬元補助金，市府會再想辦法，但不能營業設施都要政府出。

環南市場一、二期工程皆為六層樓，目前一期大樓規劃一樓為蔬菜販賣區、二樓為魚市及肉品區，先中繼安置一三二○攤，預計八月完工、十月試營運、十一月營業；市場處預計下週一舉行說明會暨攤商抽籤大會，待二○二○年八月二期工程完成後，所有攤販再依抽籤結果做攤位最後分配。

自治會長︰設計未解決前 不應強制抽籤

但環南市場自治會長陳正宗表示，現約有六百攤不滿改建工程的攤位規劃、營業空間太小、貨運動線設計不佳等問題，在設計尚未解決前，市府不該強制要求攤商抽籤，雙方協調後才會抽籤。

市場處長陳庭輝宣稱，每場說明會都有說明設計圖（見圖，擷自市場處規劃圖），但是攤商不滿大家根本看不懂設計圖，建造出不符攤商需求的設計。

昨天市議員郭昭巖與官員到市場工地現場會勘，指舊有營業設施都不能使用。（議員郭昭巖提供）

環南市場爭議大事紀

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