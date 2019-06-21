〈台北都會〉周天成恩師 羽球教練鄭永成獲杏壇芬芳獎

2019-06-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆高中羽球教練鄭永成是印尼華僑，因排華暴動來台落地生根，二十多年來他在台灣默默耕耘，培育出許多優秀選手、教練人才，「台灣一哥」周天成就曾說：「沒有他，就沒有現在的我。」今年鄭永成榮獲教育部頒發杏壇芬芳獎，令師生備感振奮光榮。

周天成︰沒有他 就沒現在的我

鄭永成是印尼華僑，選手生涯曾獲世界排名第四名，多次奪得公開賽冠軍，一九九八年因印尼排華暴動，輾轉來到台灣，他熱愛這塊土地，用心培育台灣羽球的新生代，努力為台灣的羽球奠定基礎，鄭永成說，他的目標是把選手推向國際舞台、讓選手成為台灣之光！

指導學生、找贊助 還自掏腰包

校方表示，目前的羽球國手周天成、蘇敬恒、李哲輝、李洋，以及球后戴資穎的教練賴建誠等人，都接受過鄭永成的栽培，鄭永成與學生亦師亦友，像父親般嚴格，又像好友能傾吐心事，只要發現有潛力也對羽球運動有興趣的選手，他一定會竭盡所能地指導，為他們尋求社會的資源，爭取企業贊助，甚至自掏腰包都不在乎，受惠的選手不計其數，也造就基隆高中「羽球搖籃」的美譽。

周天成曾經說，到現在只要有空，都一定會去找鄭永成練球，學習新的技術。校方表示，鄭永成堅守教育崗位，始終如一地無私奉獻，十九日獲得教育部頒發杏壇芬芳獎肯定。

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