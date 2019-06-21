〈台北都會〉新北議員要求提高電動機車補助 環局：已不限名額

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年提倡環保，電動機車蔚為風潮，新北市議員何博文發現，桃園市新購電動機車可領取一萬五千元補助，而新北市僅補助四千元，差距懸殊，他要求提高補助金額、增加誘因。環保局表示，新北市今年原本提供六千個補助名額，不到半年幾乎用罄，考量市民需求，今年補助名額無上限。
桃園補助1.5萬 新北僅4千元
何博文指出，新北市掛牌的機車高達二一八萬餘輛，數量全台最多，排放的廢氣造成空氣污染比其他縣市嚴重，為鼓勵民眾購買電動機車，除了環保署和工業局的補助外，各縣市也祭出補助措施；但相較鄰近的桃園市新購電動機車可補助一萬五千元，新北市只有四千元，同樣是直轄市，補助卻差距懸殊，民眾抱怨不公平。
今年原本限額6千名 已快用罄
何博文認為，如果市府把電動機車列為重要推廣項目，建議提高補助金額，鼓勵民眾購買，減輕對環境的負擔；此外，新北市今年補助名額限縮至六千名，不到半年已所剩不多，顯示民眾汰換意願高、申請踴躍，環保局應重新檢討政策，以符合市民需求。
環局︰若提高補助 名額相對減少
環保局發言人孫忠偉表示，桃園市因轄內有煉油廠、工廠多，收取的空污基金較豐厚；新北市財源困窘，若提高補助金額，名額將會相對減少。經研議，市府決定在補助金額不變的前提下，取消名額限制，只要民眾申請，基本上都能獲得補助。
環局︰經濟弱勢者仍提供高額補助
孫忠偉指出，過去幾年處於電動機車推廣階段，新北市最高補助一萬元；近年購買電動機車的民眾，補助已不是主要考量因素，而是使用需求、方便性及實用性等，因此今年起補助降為四千元，但針對經濟弱勢者仍提供高額補助。另外，經濟部工業局也有提供補助，只要符合規定車款，可申請七千兩百元至一萬兩千元不等補助。