〈北部〉班班有冷氣 羅東國中小9月上路

2019-06-21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮多年前率先實施國中小學免費營養午餐後，將再開全縣先例，為鎮內八所國中小學安裝冷氣機，預計九月啟動「班班有冷氣」，由於採使用者付費，外界擔心學生難以負擔龐大冷氣電費，對此憂喜參半。縣府教育處說，目前在預算面，縣府無法推動國中小學「班班有冷氣」的政策。

宜蘭縣政府編列一．二二億元全縣國中小免費營養午餐，將在下個學年上路；羅東鎮自辦的免費營養午餐同步退場，鎮長吳秋齡另推新的教育補助方案「班班有冷氣」，預定暑假派人改善學校供電系統、安裝冷氣機，估計投入兩千多萬元經費。

使用者付費 低收學生公所代付

不過，日後各校冷氣電費，由學生平均分攤，若是低收學生，羅東鎮公所代為支付；有人憂心開銷太大，帶來沈重負擔。以學生數一千五百多人的羅東國中為例，目前僅辦公室裝冷氣機，全校一個月夏季電費多達十六萬元，如果所有教室都裝冷氣，恐怕吃不消。

家長會長建言 應制定完善配套

公正國小校長簡信斌說，有助於改善上課環境之事，他樂見其成；公正家長會長黃俊奇認為，冷氣電費可能是筆不小開銷，每個學生經濟情況不一樣，應制定完善配套再上路。

北成國小校長劉珀伶指出，羅東鎮都市化程度高，加上氣候變遷，春、夏交替之際很燠熱，教室如安裝冷氣機，頂多在五、六、九、十月開冷氣，國立羅東高中「班班有冷氣」行之有年，不妨向羅高取經作為借鏡。

羅東高中經由羅高教育基金會補助，二○○七年每間教室就安裝兩台冷氣機，使用有儲值概念的冷氣卡控制，是否開冷氣由各班自行決定；上課期間若吹冷氣，每間教室一週冷氣電費五百元。依照上課節數、班級學生數推算，國小低年級每間教室一週冷氣電費兩百四十元，中高年級及國中約三百元。

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