〈北部〉全國首所阿美族實驗學校 花蓮豐濱國小開辦

2019-06-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕實驗教育三法二○一四年施行後，花蓮繼去年萬榮國小成立全國第一所太魯閣族民族實驗小學，今年有豐濱國小開辦全國第一所體制內阿美族實驗學校，預定在今年八月一日揭牌招生。花蓮縣府教育處表示，除了豐濱國小之外，另有一體制外的花蓮國際雙語小學，將在東華大學美崙校區設校，目前正申請立案，如順利也將在新學期招生。

8月揭牌 一年級新生估有13人

校長林碧霞說，該校地處阿美族起源神話聖山「Cilangasan」（八里灣山）腳下，遍生「Fakong」（貓公）草的貓公部落，耐旱而堅忍不拔的精神，構成實驗學校的二大課程，下有「千年神話」、「百藝貓公」、「Cilangasan聖山」及「ilisin豐年祭」四大主題，形成有系統且可以落實的教學架構。

林碧霞說，學校已花二年籌備及編寫教案，包括貓公部落的陶藝、糯米釀酒、野菜、做鹹豬肉，乃至學習用木頭建屋、傳統植物野菜的認識，都是部落老師先傳授給學校老師，所有課程從去年起已實際操作過一次，比如該校畢業生已連續二屆登上阿美族聖山「Cilangasan」，去年也辦阿美族酒釀節。

重新調配課程時數 主科不減反增

她說，實驗學校重新調配每週課程時數，將綜合、生活、藝術、體育課程的十四小時中的八小時整合為「民族實驗教育」，剩下時數分給國文、英語及數學等主科，各增加一到二節，因此主科沒有少還增加時數，不只是「為了實驗而實驗」，也因此成功說服家長，目前一年級新生預估將有十三人入學，還有北部的家長將孩子的戶口轉回來。

林碧霞說，盼豐濱國小的學生除了會讀書之外，還能學習到阿美族老人家的傳統智慧，成為「真正的阿美族之子」。

花蓮國際雙語小學也將開辦

另一所即將開辦的體制外的花蓮國際雙語學校，一學期收費七萬元，首年招生優惠學費六萬，課程特色是包括「劍橋英語」、「探索取向主題課程（藝術、音樂、體育、自然、哲學、閱讀、寫作、文化）課程」都採取全英語授課，畢業前取得劍橋國際英語KET以上檢定合格，並標榜國文加閱讀寫作每週七節課，數學含生活教育每週五節，並要求學生每人至少要具備一樣運動習慣或音樂興趣。

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