〈北部〉拒買社區卡拉OK公播權 宜縣府籲修法

2019-06-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府不願為社區卡拉OK機購買公播權與版權，讓唱歌有觸法疑慮，民進黨縣議會黨團昨抨擊，縣府不該只顧營養午餐而不顧社區；縣府秘書長林茂盛反擊，當務之急是呼籲立法院盡速修著作權法，讓民眾安心唱歌。立委陳歐珀說，下週將邀請智慧財產局與民眾座談，共同了解這個議題。

宜蘭縣有兩百四十個社區，縣府統計，其中一百二十個社區，設有卡拉OK機供民眾歡唱，但多數沒有購買歌曲公播權與版權，不少居民擔心「拿麥克風唱歌會被抓去關」，引起恐慌。

縣府社會處指出，市面販賣卡拉OK機廠商有七家，其中六家是以買斷機台方式，民眾可就機台灌錄歌曲合法使用，每台價格約三到四萬元，灌新歌須另付費；另一家採月租方式，每月灌新歌服務，每個月約四千元。

議員批機台多屬公家預算 縣府卻不管

民進黨縣議員林麗與呂惠卿力促縣府為社區卡拉OK機購買公播權與版權，縣府卻以「自己的財產自行負責」拒絕買單，要社區自己想辦法；縣議會黨團包括林麗、呂惠卿、陳文昌，偕同立委陳歐珀等人，昨召開記者會痛批，社區機台多是議員、代表，向縣府爭取經費購買，明明也是公家預算，縣府卻不顧社區居民權益。

縣府秘書長林茂盛昨偕同七張社區等四個社區總幹事、理事長反擊；他說，這個問題是因為五月智慧財產局修著作權法，導致社區民眾使用卡拉OK，被認定「不符公益目的」，在未購買公播權與版權情況下，常常被檢舉違法。

林茂盛指出，智慧財產局曾允諾協助修法，讓社區唱卡拉OK符合公益範疇，並找來廠商協調，別輕易向社區啟動民事與刑事追訴，要解決這個問題，當務之急就是中央應積極推動修法，縣籍立委陳歐珀應站出來，代表縣民發聲。

陳歐珀︰下週三邀智慧財產局座談

陳歐珀指出，他聽見地方需求後，下週三將邀請智慧財產局、廠商，到七張社區與社區民眾座談，共同瞭解這個議題，立法院下週臨時會，他也會積極提出著作權法修法，讓社區民眾不用負擔這個刑責。

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