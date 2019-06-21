〈中部〉《台中》百大婚紗景點票選拆2標案 議員爆有圖利之嫌

2019-06-21

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕台中市觀旅局舉辦百大婚紗景點票選活動，市議員蔡耀頡昨在議會質疑活動在一月先起跑，二月才開標案，疑圖利特定廠商的採購弊案，並批公開招標只是煙霧彈；觀光旅遊局長林筱淇則反駁，兩案不同，議員指鹿為馬，一切合法。

觀旅局長澄清 一切合法

不過此案還出現案外案，有網友將議員的質詢發表在ＰＴＴ上，局長林筱淇以帳號「linshiauchi」親上火線反駁，強調議員指鹿為馬，一切合法，有網友為此指出，局長還親自上網回留言，是上班太閒嗎？林筱淇說，linshiauchi是她本人，現今網路資訊迅速，留意網路輿情也是自己工作的一部分，因為針對工作不實指控當然要澄清，也就是因為下午忙著澄清網路不實指控，晚上八點仍在辦公室批閱公文，絕非網友所言上班太閒。

蔡耀頡說，市府行銷幸福婚紗產業，透過觀旅局舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，於一月十二日舉辦記者會，並邀請到藝人Janet共同行銷，市長盧秀燕也出席力推台中婚攝場景可滿足新人需求。

蔡耀頡指出，該活動經費預算約三十三萬元，只有一家廠商投標，在二月廿二日開標，觀旅局的記者會和第一階段票選活動卻在一月先行辦理，根本是未發包先執行，為廠商「量身訂做」，恐涉嫌圖利。

蔡耀頡再批，超過十萬元的標案都需要公開招標，但該案卻是先起跑再招標，恐涉及採購弊端，公開招標只是煙霧彈，要求政風處調查內情。

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