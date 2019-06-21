〈中部〉《台中》市府砍掉創新產業專區 大賣4.7公頃地

2019-06-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平新光地區區段徵收配餘地，前市長林佳龍規劃變更為創新產業專用區。市議員江肇國昨在議會總質詢指出，市長盧秀燕就任半年即標售其中四．七公頃，得款超過五十三億元，直批大量賣地無助於市庫優化而是敗家，盧恐淪為新一代賣地王；地政局回應，標售所得挹注市政建設，促進發展。

盧上台後專用區喊停賣地 地方譁然

新光區段徵收配餘地八．六公頃，前市長林佳龍規劃變更為創新產業專用區，地政局去年四月已召開說明會，準備辦理都市計畫變更。但在地議員張玉嬿踢爆，盧秀燕上台後，該計畫已被喊停，其餘土地也會標售，引起地方譁然。

市府回應 改朝低碳創業生活區規劃

地政局長吳存金則回應，前市府規劃將配餘地變更為創新產業專用區，目前仍在都市計畫草案研擬階段，未來將改朝低碳創業生活區方向規劃。市府也說，經發局已盤點中市產業用地需求，並積極推動相關產業園區開發計畫。

江肇國表示，市府歲入來源光課稅收入與上級補助就佔了九十％，出售土地對於優化財政是杯水車薪，毫無幫助且也違背市民公共利益，過去國民黨執政時代把市有地當成提款機，大量標售土地，成為輿論爭議焦點，盧市長上任半年竟也如出一轍。

江肇國又說，市府五月標售新光區段徵收配餘地，得款五十三億多元，前市府規劃為創新產業專用區，只租不賣欲靠擴大招商來健全財政，盧市府卻拋售此區域的土地，不但罔顧產業發展，也顯示對市有地出售之草率，市府持家靠賣地，如同賣祖產敗家一般。

江肇國批評，依據「公有土地經營及處理原則」第三點，公有土地應以保持公有為原則，市府急於標售新光區段徵收配餘地，是殺雞取卵、財政開倒車，失控的賣地速度若繼續下去，盧秀燕執政四年將讓市府消失十二萬坪的珍貴市有土地，恐淪為新一代賣地王。

吳存金強調，新光區段徵收配餘地標售並非販售市有土地，屬自償性基金財產，與一般市有財產不同，依法辦理標售後，盈餘均撥入實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社福，促進城市發展。

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