〈中部〉《南投》電費減半產量增 LED燈照茭白筍可行

2019-06-21

〔記者佟振國／南投報導〕節能減碳又能種好筍！南投縣埔里鎮茭白筍產期調節幾乎都使用傳統高壓鈉燈，不僅讓農民付出高額電費，更衍生光害等負面效應，國立暨南國際大學二年前嘗試導入低耗能LED燈，除實證不影響產能，省下的電費更讓參與研究計畫的農民超有感，對LED燈的效果也從原本半信半疑，轉為支持與分享。

埔里鎮為全國茭白筍最大產地，農民透過產期調節，幾乎一年四季都能吃到美味的茭白筍，但大部分農友採用高壓鈉燈光照調整產期，鈉燈耗電量大，且亮度太強，埔里田間入夜後常宛如白晝，也衍生光害問題，在路口處甚至光線刺眼危及行車安全。

暨大科技學院結合土木、應用化學、電機系專業師資，二年前透過USR計畫推動「光感茭集」實驗計畫，導入低耗能的LED燈，農民彭登業、彭淑蓉也配合實驗，了解鈉燈與LED燈的優劣。

暨大與農民昨舉行成果分享會，經實驗對照，一分地茭白筍田採傳統高壓鈉燈照射可產一千二百公斤茭白筍，LED燈照射可產一千三百公斤，證明LED燈照效果相同，甚至產能微幅成長。

但在耗能上優劣立判，LED燈照每晚耗電○．七度，傳統鈉燈廿八度，電費就讓農民超有感，彭淑蓉大讚以前電費都要一萬多元，現在大約可省一半甚至更多。

茭白筍栽種過程與水密不可分，農民大量抽取地下水，也可能對環境有負面影響，暨大校長蘇玉龍表示，這項實驗計畫今年也導入智慧監控系統，希望了解茭白筍從栽種到收成所需用水量，希望能找到最省水又能種出高品質茭白筍的辦法。

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