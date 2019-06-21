〈中部〉北港賣場大火 消防員電話遙控救4人

2019-06-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣北港鎮一家大賣場昨天凌晨發生火災，北港消防分隊獲報搶救，將受困六人平安救出，其中女屋主靠著電話聽從消防局勤務中心值班人員吳幸真指示，逃過致命濃煙，自救加上消防人員搶救，順利讓自己和三名子女從火場保住生命。

穩定女屋主情緒 再教她自救

位在北港公園路、民族路的這家大賣場佔地百坪，是北港市區最大的一家五金專賣場，昨天凌晨火警，火場燜燒濃煙密佈。火場女屋主和三名子女睡在賣場後方鐵皮屋二樓，女屋主打電話向一一九求救，當時由吳幸真執勤，靠著電話，吳幸真先安撫女主人的情緒，再指示她利用棉被先塞住門縫，避免吸入濃煙，不必慌亂，再用水沾濕毛巾摀住口鼻等候救援，這通五十分鐘的通話，讓母子四人最後能順利獲救。

母帶3子女 維持通話50分鐘

吳幸真強調，火災發生時提醒民眾不要慌亂，不要掛斷電話，清楚說明火災及等待救援位置，再聽從消防人員指示，找到最好逃生方法；並建議住宅應加裝火災警報器，遇到緊急事件時救人又能救己；同時鐵皮屋不要當居住場所，若有人居住，不能加裝鐵窗。

卅五歲的吳幸真原本是國小代課老師，二○○九年警察特考班畢業，二○一一年分發到雲林縣消防局服務，她不慌不亂，指揮若定，值得肯定，吳幸真說，她也是北港人，能協助北港鄉親逃生，只是盡責不敢居功。

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