〈南部〉防登革熱 台南查獲11孑孓容器開罰

2019-06-20

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕連日梅雨鋒面帶來大雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，台南市府昨天號召各局處動員百人，環保署督察總隊南區大隊也派人參加，由環保局長林淵淙帶隊展開稽查孳生源行動，共查獲十一個陽性容器，均依法開單告發。

清除孳生源 呼籲民眾巡倒清刷

環保局稽查人員前往人群眾多的車站、商圈、市場、公園等地，展開地毯式稽查及清除積水容器，無法倒除的積水處則進行預防性投藥，共倒除積水容器一五六處、積水處投藥四十二處、查獲十一個孳生有孑孓的陽性容器，其中以水桶、瓶杯罐、花盆、底盤居多，均依法告發裁處三千元罰鍰。

第二波稽查工地及資源回收站

林淵淙表示，登革熱孳生源大多在室外廢輪胎、廢容器等積水容器中發現，民眾如果強化資源回收觀念，搭配戶外清理的習慣，一定可以杜絕孳生源的產生。環保局後續將針對高風險場所，像工地及資源回收站進行第二波稽查，一旦發現陽性孳生源將依法告發處分，營建工地違規案件將依法移送停工。

環保局提醒市民應每週一次落實居家內外環境的「巡、倒、清、刷」孳生源檢查，徹底清除孳生源，防杜登革熱疫情流行。

黃偉哲︰願支援高雄 區域聯防

高雄市登革熱防疫演變成「中央與地方角力」，市長黃偉哲昨日表示，「蚊子問題不是政治問題」，民眾需要的是如何解決，而不是相互推諉責任，如果高雄有需要的話，台南可以就近支援，發揮區域聯防力量，共同防治登革熱。

黃偉哲說，「蚊子不分藍綠紅」，高雄有登革熱疫情，台南「剉咧等」，屏東也會有危險，提高警覺防守第一線保護網阻絕登革熱病媒蚊，不可有自掃門前雪觀念，必須自助人助，發揮區域聯防力量，台南願意跟高雄、屏東甚至嘉義跨區合作。

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