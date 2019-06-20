〈南部〉民進黨團籲韓：別把疫情當選總統鬥爭題材

2019-06-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團昨聲明提醒韓國瑜，不要把高雄市民登革熱疫情災難，作為選舉總統的鬥爭題材。

黨團認為，登革熱防疫不分藍綠都必須面對，歷年來高雄防疫已累積相當經驗，每年春夏之際登革熱高峰期來臨前，全市總動員街道空地除草、稽查積水、清理雜物，或在病媒蚊指數高的地區進行噴藥。

但今年奇怪的是，街道空地雜草長得將近人高、積水雜物清理宣導似有若無，也不見大街小巷噴藥景象，韓市長呢？連視察登革熱疫情發生地都會跑錯地方，或視察十九分鐘就快閃離開，趕赴外縣市造勢選總統。

黨團引用康裕成彙整預備金數據，四月底前使用狀況仍是零，但韓市長解釋已動用兩億多，顯然這兩億元、是在五月至今短短一個半月用掉。再檢視韓市長動用項目明細，洋洋灑灑十四個項目中，只有四千七百萬元用在辦理登革熱各項防疫工作，其他多是不具備緊急必要、可編列年度預算支應的。

4700萬核准後還到立院 「哭窮掩飾無能」？

康裕成指出，六月三日衛生局要求動支二備金防治登革熱，六月十二日市府已核准給衛生局四千七百萬元，韓國瑜六月十七日卻跑到立法院哭窮；她質疑這完全是生財有道的概念，口袋的錢慢慢花，向外哭窮速度就要快一點，是用哭窮掩飾施政無能嗎？

康裕成表示，防治登革熱經費不夠的話，支持韓市府向中央申請補助，但要請市民了解，市府早編列至少八千萬元防治預算，還有四億元的第二預備金可動用。

黨團指出，韓國瑜利用登革熱疫情，大陣仗地帶著媒體上立法院闖委員辦公室，又無預警製造與王金平前院長的韓王會話題，誠如蘇貞昌院長說的「登革熱在高雄不在立法院」，呼籲韓國瑜不要把高雄市民的登革熱災難作為選總統的鬥爭題材。

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