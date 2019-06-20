〈南部〉防治秋行軍蟲 台東暫開放燒稻草

2019-06-20

〔記者王秀亭／台東報導〕秋行軍蟲入侵鹿野玉米田，台東縣政府憂心疫情在台東縱谷二期稻作蔓延，農業處、環保局連日協調後，啟動緊急措施，同意農民事先申請，並在限定日期、時間內燃燒稻草，不過仍有農民怨政府擾民，農業處長許瑞貴表示，尊重農民看法，但限定的日期、時間是經觀察後決定。

事先申請 21至30日中午到下午3點燃燒

縣府農業處表示，秋行軍蟲入侵台東，並誘捕到羽化飛蛾，雖鑑定結果尚未出爐，卻以幾乎確定為秋行軍蟲羽化的飛蛾，由於國內已有發育成蟲，防治措施進入第二階段，採取強制噴藥措施。

許瑞貴說，考量台東縱谷進入一期稻作收割期，收割後田間易長出稻禾幼苗，緊接著二期稻作插秧，比起噴藥，燃燒稻草來殺菌、滅害蟲的傳統方法，對生態的不良影響較小。

基於預防疫情擴散及田間蟲害問題，縣府農業處依空氣污染防制法第九十條之「緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物」，有條件開放民眾燃燒稻草，有燃燒需求的農民應先向當地鄉鎮市公所提出申請，統一造冊送縣府農業處、環保局鑑定、核准後，可在六月二十一至三十日每天中午十二時到下午三時燃燒稻草，但餘火需在下午四時以前撲滅，且現場必須有申請人派員監控。

環局人員會進行巡查 違反者仍可開罰

縣環保局長謝清泉指出，經農業處鑑定農地確有疫情並簽章，再由環保局執行審查核可者，才可進行焚燒並免罰，環保局人員會進行巡查作業，並配合空拍機使用、安排假日及夜間巡查等，公路兩旁勿大規模燃燒，違反者仍可依法開罰一千兩百元以上，十萬元以下罰鍰。

持續協助農民反應開放燃燒稻草的縣議員陳宏宗說，開放農民以老祖宗的方法滅菌殺蟲立意良善，卻要限制日期、時間，農民抱怨萬一當天下雨就都不能燒了。

許瑞貴說，訂定的日期、時間都是經多年觀察，找出農民最為集中燃燒稻草的時間，呼籲農民遵守相關規定，避免受罰。

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