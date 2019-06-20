〈南部〉台南拚光電設置 年底提前達標10億瓦

2019-06-20

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕南市經濟發展局昨在市政會議報告「台南陽光電城2.0 計畫」，市長黃偉哲要求各局處再盤點所屬廳舍，無論面積大小，都要積極推動公有房舍設置綠能發電設施，並推廣民間社區、工廠棚舍加入綠電行列，市府原訂二○二一年完成十億瓦設置量，可望今年底提前達成。

綠能屋頂計畫 遴選出二營運商

此外，台南積極推動「綠能屋頂全民參與」計畫，由市府遴選適當營運商，承租民眾屋頂設置太陽光電系統，目前共有七個行政區，包括新市、中西、東、北、南、安南及安平區，遴選出二家營運商，將擴大宣導民眾設置，並陸續舉辦區域營運商遴選。

經發局表示，台南目前有卅三處陽光社區，累計裝置容量逾二．六萬瓦，其中「人間清境」為全國規模最大住戶自行出資設置的陽光社區，有六十一件，超過五百六十五千瓦的設置量。

經發局代理局長蕭富仁指出，南市透過推動宣導、融資專案、補助獎勵、公有房舍率先示範、違建改造、全國率先設置低碳城市自治條例等策略，已有非常可觀的成果，在公有房舍示範設置部分，目前有五十九個標租案，共八百八十五處設置，累計設置量逾七十一萬瓦，每年為市府帶來逾五千七百萬元收入。

經發局指出，由於經濟部與內政部修正「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」，在不影響公共安全下，屋頂違章經諮詢工務局後，亦得依規定申請設置太陽光電系統，但須經技師簽證結構安全，目前工務局核發九十六件。

綠屋頂節能降溫 文元國小見成效

此外，南市環保局推動綠屋頂節能降溫改造計畫，選定文元國小教室建造綠屋頂，種植香草等植物，經裝設溫度監控系統檢測溫差，有綠屋頂的教室天花板溫度，相較於未綠化的水泥屋頂天花板，低了攝氏六．三至七度，估計綠屋頂教室的冷氣用電量可減少約四十％，具有隔熱降溫又省電的功能。

環保局長林淵淙表示，從數據來看，屋頂綠化第一個好處就是節能減碳，減少四十％冷氣用電量。其次是下大雨時，可降低六十％至八十％的暴雨逕流，減輕雨水流到市區下水道的負荷；第三是把綠屋頂納入環境教育，成為學童親近自然的校園生態棲地。

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