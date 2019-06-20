〈南部〉化製、堆肥廠飄臭 屏東長治、鹽埔居民抗議

2019-06-20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕長治鄉繁華地區一帶有三家化製廠，加上隔壁鹽埔鄉也有一家堆肥場，空氣中常飄臭味讓居民忍無可忍，昨天在縣議員蔣月惠陪同下，到屏東縣政府前抗議，鄉民講到激動處甚至帶著孫子女下跪；縣府環保局承諾「加強聯合稽查頻率」。

有人下跪 嘆鄉民真的很可憐

來自長治鄉、鹽埔鄉的居民拉著「臭氣沖天」、「縣府包庇」、「我要新鮮空氣」、「抗議無良廠商，錢你賺臭味百姓聞」等看板及白布條，到縣府大門前高喊「抗議！」。

長治鄉民蘇瑞珉表示，多年來，化製廠大約下午三點開始燒，臭味就飄散到凌晨，長治、鹽埔鄉多村都聞得到，「居民真的很可憐」；也有村民說，住在外地的親友回來，都會譏說「屏東好山好水好臭！」還有村民嘆「難道老百姓連呼吸的基本人權都要被剝奪？」。

縣議員蔣月惠則針對鹽埔鄉的堆肥場指出，該場成立近四年，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，過程散發臭味，造成社區沈重負擔。

縣府：加強聯合稽查頻率

屏縣環保局長顏幸苑表示，未來每月都會邀請環保署聯合稽查；但她回答引來抗議者不滿，質疑「稽查都沒改善」、「有內神通外鬼！」；顏幸苑立即澄清「絕對沒有內神通外鬼」。

縣府表示，環保局自二○一四年起依法連續稽查三家化製廠五百次以上，並依違反環保法令裁處共五十八件，累計裁罰金額超過七百三十萬元。另堆肥場部分，從二○一七年起亦裁罰十八件逾三十五萬元，今年四月起並要求停止收受外縣市處理廚餘，收受量從原本二千三百噸，五月降至一千噸以下。

縣府強調，已要求四家業者加強污染防制設施等改善，未來將更積極加強稽查密度，如有違規將加重裁罰。

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