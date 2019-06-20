〈台北都會〉北捷新北投到大安站直通車 今試辦

2019-06-20

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運公司今將試辦淡水信義線（紅線）「新北投—大安」直通車；但前天於北投國中舉辦里民說明會，當地大同里、長安里因緊鄰新北投支線大轉彎處，最受噪音衝擊，里民擔憂直通方案通過，恐更無安寧可言，但與其他希望直通車帶來便利的里民衝突，一度發生爭吵。

新北投支線列車目前以三節車廂行駛，每日搭乘約六千至七千人次，最高小時載客率約十七％；未來改為直通車，將以六節車廂行駛，列車通過時間加長一倍，淡水信義線的班距也會拉長。

前天說明會，長安里民表示，不僅是噪音問題，列車行駛產生的震動，以及鐵屑掉落引發的空污疑慮，加上班次密集，老人、小孩無法安寧，「我也希望通車，對我來說很方便，但在這種長期壓力下，還不如不要通車。」

此外，也有居民認為，新北投支線現有的三節車廂都載不滿，且從新北投站到北投站只需要走樓梯，甚至搭電梯可到達，應該沒有直通的必要。

但其他居民反駁，認為載客量不足，就是因為從新北投搭車通勤效益太低，多數人選擇從北投站出發。有中庸里居民說，小孩到市區唸書，從新北投站轉車須提早半小時出門，寧願到北投站坐車，「難道我們是台北市次等公民嗎」、「沒辦法有一條快速道路到台北嗎？」捷運公司若能透過補助氣密窗等設備改善噪音，沒有道理不做，不應放任里民互相攻擊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法