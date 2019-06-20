〈台北都會〉北市條通違規酒店 年底前未合法將拆

2019-06-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中山區林森北路兩側的條通地區酒吧、酒店林立，一九九五年由住宅區變更為商業區，迄今卻仍有廿五家違規開設飲酒店，未依規定辦理使用執照變更。台北市長柯文哲繼日前要求台北市政府研議變更合法的回饋金額度，昨於公安督導會報更進一步要求，若業者在今年十二月卅一日前沒有取得合法身分，就不客氣拆樓了。

回饋金每坪8萬 柯要求重新檢討

都發局去年計算回饋金每坪八萬元，遭市長打槍，稱「大彎北段商變住每坪繳六萬元就嘰嘰叫了，八萬元就有辦法接受？」要求重新檢討。

柯文哲昨主持公共安全督導會報，再直言「這條要押軍令狀、君子約定，十二月卅一日前沒完成合法就拆樓，不客氣了」，要求相關局處跟業者講清楚，「不然都皮皮的。」

建管處會後受訪解釋，條通地區過去存在住宅區、商業區，一九九五年變更為可開設酒店、飲酒店的第三、第四種商業區，依規定須繳納回饋金並變更使用執照，才可繼續經營酒店、飲酒店等。

在修正「台北市一定規模以下免辦理變更使用執照管理辦法」後，建管處指出，條通地區目前有廿五家違規場所，必須在今年底前完成繳納回饋金或改善、停業，否則依建築法、都計法重罰，必要時斷水斷電。

針對回饋金的額度，都發局澄清，每坪八萬是依照現行公式，因土地公告現值、房子大小、面積大小不同，試算當地回饋金約落在三萬到五萬元區間，目前正比較全北市五十多個案子，未來會調降至三萬到五萬元以下。

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