〈台北都會〉北市榮星花園鴿群致髒亂 柯文哲︰餵鴿開罰

2019-06-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕榮星花園曾是電影拍攝地點，但因大量鴿子群聚，造成環境髒亂問題，當地里長多次向台北市政府陳情，卻仍無法有效改善。台北市長柯文哲昨在里長座談會竟說「不然辦個抓鴿子大賽」，最後則是裁示要求公園處「錄影、拍照、開罰」，只要有人在公園餵鴿子，就處一二○○元以上、六○○○元以下罰鍰。

柯開玩笑︰不然辦抓鴿子大賽

江寧里長徐信洲在座談會反映，榮星花園靠近民權東路側，擅自餵食鴿子的情況相當嚴重，不僅人行道上到處都是鴿子糞便，民眾也擔憂是否會有禽流感等疫情的問題。徐抱怨，鴿子的問題持續多年，過去和市府反映，公園處僅回了一紙公文稱「已在當地設立告示牌」，若告示牌有用，早就解決了。

里長批公園處完全不知情

他大罵，最誇張的是，他今年五月中遇到公園處總工程司，對方竟完全不知情，還反問發生什麼事，實在太離譜；他接著誇讚環保局服務民眾沒話說，馬上就派人到現場稽查，還依「廢棄物清理法」幫忙開單，希望公園處加強效率。

動保處︰已試辦台北市野鴿節育計畫

動保處動物救援隊長吳晉安解釋，為控制野鴿數量，北市二○一七年已試辦「台北市野鴿節育計畫」，以配方飼料降低孵化率的方式控制數量，不過，餵食時必須有專人陪同，避免有其他鴿子誤食；不過，最根本的原因方式是強力執法，嚴格要求民眾不得餵食鴿子。

對此，柯文哲竟半開玩笑說，那把鴿子抓去殺來吃一吃好了，還是辦個「抓鴿子大賽」，這樣就不會有群聚情形。柯要求公園處「錄影、拍照、開罰」，只要有人在公園餵鴿子，就依法開罰一二○○元以上、六○○○元以下之罰鍰。

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