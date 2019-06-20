〈台北都會〉柯文哲稱雙城論壇報名爆滿 議員批假消息

2019-06-20

〔記者沈佩瑤、郭安家、楊心慧／台北報導〕七月台北上海雙城論壇舉辦在即，適逢明年將舉行總統大選，以及香港「反送中」浪潮，不少藍綠議員呼籲台北市政府停辦，台北市長柯文哲昨受訪竟酸回「聽說議員報名爆滿」，還說台灣每天都有很多自相矛盾的事情，別人矛盾他的，自己頭腦清楚做事就好。但事實是，論壇時間未定，市府及議會根本還未啟動報名作業，連「友柯」議員都說，柯講了子虛烏有的假消息。

藍綠議員籲停辦 議會未啟動報名

柯文哲昨受訪，被媒體詢問議員要求停辦雙城論壇，藍營議員更進一步要求說明，若要參選二○二○就不該出席今年雙城論壇。

柯︰這個國家每天很多矛盾的事情

對此，柯先是反問「藍綠議員嗎？」接著直呼「奇怪」，府會聯絡人陳慶安還問他，議員報名爆滿該怎麼辦，他隨即話鋒一轉，表示這個國家本來就這樣，每天很多矛盾的事情，但「別人矛盾他的，你就頭腦清楚做自己的事情。」

劉奕霆︰議員徵詢的比例很高

面對媒體追問是哪一黨的議員報名？柯文哲要媒體去問陳慶安，陳則又推給北市府發言人劉奕霆。劉解釋，經了解是議員對於雙城論壇的舉辦地點、時間，有詢問過府內的意見，因徵詢的比例很高，也有把這消息讓市長知道，市長才會提到報名議員人數滿多的。

「友柯」議員︰市長消息來源有誤

但連「友柯」議員林世宗都直言「市長消息來源有誤」，他提及，每次市長出訪，會有一至三個公費名額供議員隨團，並由議會公關室通知議員報名、抽籤，現在雙城論壇連時間等消息都沒有，哪有報名踴躍，這是子虛烏有的假消息；即使現在可以報名論壇，他認為國民黨、民進黨議員也不太想報名出席，況且報名公費參加雙城，也只能出席兩場晚宴，實質意義不大。

議員吳沛憶也說，對於副市長鄧家基出席的海峽論壇、柯文哲將出席的雙城論壇，之前向市府索取資料都未回覆，沒有充分資訊，議員們根本不知道相關規劃內容；不該為了與中國交流，犧牲打臉市長說的公開透明。

議員苗博雅指出，她在議會質詢兩次雙城論壇的內容，但是時間、地點、主題都不知道；她也沒耳聞雙城論壇的報名訊息，相信不是她被排擠，六十三位議員都一樣。

苗博雅認為雙城論壇變成柯文哲政治性大拜拜、跟中共往來籌碼，柯想要保持彈性，但論壇似乎沒有公共參與的程度。

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