〈台北都會〉鉛含量超標 新北樂活農園禁採食、販賣

2019-06-20

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府在二重疏洪道內的陽光運河旁規劃樂活農園，今年二月起供民眾承租耕種蔬菜，五月二十日大雨時，疏洪道外的化成抽水站排水漫淹農園，市府後來抽檢四種農作物，其中一塊約十二平方公尺的莧菜園，含鉛量略高於標準值，即日起禁止採收、販賣或食用，並將辦理補償作業；市議員陳啟能懷疑農場旁八米寬的排水溝是污染土壤元凶，二月至今採收的重金屬蔬菜可能早已吃下肚。

市府：只有一處12平方公尺超標

市府高灘地工程管理處澄清說，佔地三．五公頃的樂活農園在今年二月開闢前，事先已針對土壤及水質採樣送檢，確認八大重金屬都檢驗合格才選址於此，五月二十日的豪大雨造成鄰近的化成抽水站市區排水漫淹至農園內農地及道路，民眾反映後，五月二十一日即公告暫勿採收。

開闢前八大重金屬檢驗合格

高灘處指出，農業局在五月二十四日分區抽檢農園內四種作物，檢驗結果在六月十七日出爐，只有單一耕位、面積約十二平方公尺的莧菜園的含鉛量稍高於標準值（合格為0.3ppm，檢測值是0.4ppm），並無外傳的「全區八種重金屬超標」情事，重金屬污染主因是五月二十日的豪大雨，是單一事件。

議員懷疑污水早已滲入土壤

但陳啟能質疑說，樂活農園旁有一條寬八米的大排水溝，含有重金屬的污水可能來自新北產業園區，污水可能早已滲入農園土壤，恐怕不只是單一一場大雨造成污染。

將辦理補償 退租可全額退費

高灘處表示，針對農園遭污染的疑慮，除了農作物的重金屬檢測外，也請環保局協助針對土壤、灌溉水質檢測，檢驗結果將於七月初出爐；在檢驗期間內，耕作戶若對耕地種植有疑慮可申請退租，將辦理全額退費。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，食物的鉛含量超標就不該吃，不慎誤食也不代表一定會中毒，鉛中毒會影響人體細胞的粒腺體，嚴重的鉛中毒會造成多重器官的危害，恐導致慢性貧血、腸胃道不適、食慾不振、高血壓等，甚至不孕。

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