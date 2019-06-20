〈北部〉普悠瑪最小傷者 將取出腦部鋼釘

2019-06-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪事故最小傷者、年僅八歲男童謝沛帛，腦部受到重創，一度昏迷四個月；他在家人陪伴下，情況越來越好，昨上午到羅東博愛醫院回診，主治醫師評估後，預計廿七日動刀取下腦部鋼釘；未來還要經歷手術，謝沛帛勇敢說：「我不怕！」

普悠瑪出軌事故造成十八死、二九八人輕重傷，與家人北上參加喜宴的謝沛帛，回程時遇劫，爺爺罹難、奶奶受重傷，謝沛帛腦部重創，陷入昏迷。經博愛醫院治療，昏迷指數上升至七，後來轉院至台北，逐漸恢復意識，二月可開口說話，六月初可不靠外人攙扶，靠自己力量往前步行。

由於腦部重創，醫師在顱骨植入鋼釘，謝沛帛昨與媽媽徐美珍回到博愛醫院回診，由神經外科醫師杜肇偉追蹤腦部狀況，評估是否動手術取出鋼釘。杜肇偉說，謝小弟當初送醫時，腦部有積水、出血但目前已都吸收掉，骨頭也陸續長出來，近期就可取出鋼釘。

謝沛帛活力充沛，昨到博愛回診，一下車就擺出帥氣姿勢，甚至唱起最愛的「學貓叫」。見到曾照顧過他的台鐵前羅東站長李勇成、羅東家商教官鄭舒怡等人，還會大聲問候「謝謝你們」。

出軌事故造成謝沛帛腦部重創，臉上還有手術留下的傷疤；未來還得手術取出鋼釘，他勇敢的說：「我不怕！」徐美珍說，兒子狀況越來越好，但表達能力還要加強，還有進步空間，未來返校讀書，有同學陪伴、一起努力。

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