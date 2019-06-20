〈北部〉宜縣府鄉鎮座談突延期 地方疑效率不佳

2019-06-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原計畫昨起至七月五日，巡迴十二鄉鎮市辦理基層座談；卻臨時發出通知「因故」延期，引發譁然；頭城鎮民代表林詩穎說，縣府有任何困難應想辦法排除，臨時改期造成地方困擾，效率實在不佳；縣府民政處回應，座談內容與流程還有些疑慮，才會臨時延期，重新規劃後，預計七月中旬就會舉辦座談。

縣府︰重規劃後7月中再舉辦

縣府每年辦理基層座談傾聽民意，宣導施政方針，今年座談也是縣長林姿妙上任的「處女秀」；縣府原本規畫，昨起至七月五日到十二鄉鎮市舉辦，每場次約兩小時。

座談內容談媽祖文化節 引爭議

今年座談，縣府以「宜蘭媽祖蔭台灣～二○一九北台灣媽祖文化節活動」為主題，遭民眾質疑難道基層座談，只能談媽祖文化節，而非聽取地方對縣政建言？引起爭議；前天突然公告全面延期，到底是什麼原因？地方議論紛紛。

民代︰突然延期造成地方困擾

原訂昨天在冬山鄉、今天在頭城鎮舉行座談，臨時接到延期通知，當地民代都很錯愕；頭城鎮代林詩穎說，縣府辦基層座談需地方配合，突然延期讓人不解？也造成地方困擾，據了解是縣府認為前置作業未思慮周全而延期，這也顯示當初規劃粗糙草率，效率不佳。

冬山鄉縣議員謝燦輝指出，基層座談是每個鄉鎮的年度大事，時間、流程與地點都是縣府排的，而今卻像辦「家家酒」，喊停就停，說延期就延期，政府效能與公信力都被打折扣，讓人錯愕，昨天要辦座談會，延期公文昨天才到，許多村長也沒收到通知，還以為座談會照常舉行，白跑一趟。

縣府民政處表示，基層座談延期，是因為對座談流程與內容還有些疑慮，希望把各鄉鎮議題蒐集的更完整，讓座談更有效率，更能因地制宜，並將縣長的競選政見論述更完整，座談時才能更深入與縣民對話。

民政處指出，縣府決定延期後，已要求同仁立即通知各公所，造成地方困擾真的很抱歉，如果順利，與地方重新敲定時程後會再辦理公告，預計下個月中旬就會舉辦座談。

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