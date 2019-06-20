〈北部〉發現秋行軍成蟲 苗縣6處噴藥

2019-06-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣為全國首例發現秋行軍蟲，如今有六鄉鎮市、十一處玉米田發現蟲跡，其中五處於第一階段採銷毀處理，其餘六處因陸續有成蟲出現，以第二階段防疫措施強制噴藥。苗栗縣政府農業處表示，政府對於剷除、銷毀的農作，提供補償；藥品、僱工人力有補助；另，有機栽培者，可憑公文向認證單位申請管制三個月，不影響認證效力。

全縣共6鄉鎮市11處發現秋行軍蟲

苗栗區農業改良場長呂秀英說，大家聞秋行軍蟲色變，是因為秋行軍蟲是外來種，且繁殖速度快，一個月可以繁殖一千隻，因此，必須以最快速度，集中力量，把秋行軍蟲密度降低，前兩週最為關鍵。

呂秀英說，第一階段採掩埋作為的主因是，第一起秋行軍蟲被發現時，還屬幼蟲，躲在玉米梗中，因此以剷除、挖洞掩埋，並天加「烏肥」（氰氮化鈣），快速讓玉米梗腐爛，以殺死幼蟲，是最迅速的。

當發現秋行軍蟲有成蟲出現，進入第二階段的全面性噴藥。呂秀英說，秋行軍蟲並非無藥可治，就像斜紋夜盜蟲一樣，斜紋夜盜蟲可以用的藥，秋行軍蟲也可以用；待第三階段，把降低密度後，就可以當在地的菜蟲一般處理。

呂秀英說，苗栗縣鑑定的秋行軍蟲都是玉米品系，主要是吃玉米，若玉米沒得吃，才會吃其他的，因此縣內發現的秋行軍蟲，都是寄生在玉米田。

苗縣府農業處指出，從通霄鎮飛牛牧場被發現全台第一例秋行軍蟲後，累計到目前縣內苗栗市、大湖鄉、通霄鎮、西湖鄉、公館鄉、後龍鎮，有十一處玉米田發現蟲跡；其中五處於第一階段採剷除掩埋處理，面積共一．四五公頃，因十七日起陸續發現成蟲進入第二階段防治，十七日當晚公館、大湖鄉兩處採噴藥處理，昨天又增加四處，後龍鎮兩處、苗栗市一處、大湖鄉一處也進行強制噴藥。

民眾可拍照 上傳縣府1999臉書平台供確認

農業處指出，每天接獲十多件通報疑似案件，人員馬不停蹄地查看、辨識，但大多是無功而返，呼籲民眾若發現疑似秋行軍蟲，可先用手機拍照，上傳縣府1999臉書平台，先供專人確認，減少不必要的奔波。

苗栗區農改場指出，農委會對於剷除掩埋的玉米田的損失，會有相關補助；農業處也表示，第二階段噴藥作為，政府也提供藥劑、噴藥僱工補助，有機栽培者，可以公文向認證單位，申請管制三個月，不影響認證效力。

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