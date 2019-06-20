〈北部〉《桃園》戰勝89％燒傷 他當志工鼓勵傷友

2019-06-20

〔記者李容萍／中壢報導〕住在龍潭區的電器維修技工「昇哥」，二○一六年初因工傷意外，造成全身八十九％燒傷，他在加護病房奮鬥七十五天，靠著過人意志力戰勝僅八％的存活率，但順利出院迎來的卻是惡夢的開始，還曾一度對生命絕望。所幸陽光基金會介入關懷，幫助他度過三年多來艱辛復健的日子，從必須趴著吃飯到現今能行走無礙，如願返家與家人相聚，履行與妻子相守的心願，也投身陽光志工分享自身經歷，鼓勵傷友「只要不放棄，就有機會重生！」

昇哥：不放棄 就有機會重生

「昇哥」原本壯如牛，出院時，他婉拒陽光基金會社工提供的陽光之家住宿協助，但白天仍至陽光基金會密集復健，返家再忍受長達五小時的洗澡換藥，甚至得處理多達一百多顆的水泡，拿筷子手都在抖，筷子碰不到嘴巴，想吃都吃不到，大嘆：「為什麼要活著受罪？」

曾只能趴著吃飯 現行走無礙

「昇哥」答應入住陽光之家後，為求盡早完成復健，復健的痛雖讓他頻頻拭淚，甚至自嘲痛到會喊叫警察來，仍咬牙配合治療師規劃的復健功課，堅持做到一百分。他說，「想到老婆、家裡孩子，就想趕快好」，一步步從必須趴在桌上吃飯、舉步維艱，到如今行動無礙能與妻子一起擔任陽光桃竹中心志工，分享復健歷程鼓勵其他傷友與家屬，「一路走來的艱辛很值得」。

「昇哥」說，台灣每年有逾八百名大面積燒傷患者需要三至五年的密集生心理重建專業服務，陽光基金會仍需籌募四千五百萬元服務經費，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、中途住宿照護及經濟援助等服務，呼籲各界支持陽光，協助傷友們早日康復重返生活常軌。

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