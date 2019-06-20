〈北部〉《桃園》首見秋行軍蟲成蟲 二階防治啟動

2019-06-20

〔記者許倬勛／新屋報導〕蟲蟲危機升高！新屋區玉米田出現秋行軍蟲成蟲（蛾），是桃園出現成蟲首例，幼蟲也累計發現第六例，市府啟動第二階段防治計畫，不再剷除掩埋或焚燒植株，改採噴藥殺蟲。如此措施也讓有機農戶憂心商譽、有機認證恐受波及；市府農業局指出，有機農戶如因配合秋行軍蟲的防疫作業而使用化學藥劑，可事先通知驗證公司，不會影響驗證資格。

新屋玉米田發現 採噴藥殺蟲

該處玉米田約有二．三公頃，農友十六日照料作物時，發現葉片遭啃咬、佈滿小洞，細看赫見褐色蟲影蠕動，懷疑是秋行軍蟲幼蟲，緊急通報桃園農改場。

農業局農務科長洪彩燕表示，當日下午即派員會同農改場、農委會動植物防疫檢疫局人員到場做形態鑑定確認，立刻掛上誘蟲盒，次日果然捕獲秋行軍蟲成蟲一隻，防檢人員不敢大意，按標準程序採樣檢體、剷除農田、燒毀作物，同時啟動第二階段的噴藥防治措施。

作物管制 藥效過後仍可採收

農業局表示，因成蛾出現，為避免蟲害擴大，即對發現秋行軍蟲成蟲的農地用黃色警戒線劃定管制區範圍，並對區內所有植株進行「強制噴藥」，輪流使用賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等十一種藥劑，避免害蟲產生抗藥性；此外，該農地不再做第一階段所要求的三個月管制，僅對受侵入的田地作物管制到採收時，藥效過後農民仍可採收作物，較不影響食安。

有機農噴藥 不影響驗證資格

對此，種植有機玉米逾廿年的楊梅鄭姓農友擔心政府強制噴藥，恐讓多年苦心經營的商譽毀於一旦；農業局表示，有機農作可用苦楝油和蘇力菌進行防治，如因配合防疫作業而使用化學藥劑，可事先通知驗證公司，不會影響驗證資格。

幼蟲通報 全市累計6起案例

桃園進入第二階段防治，農業局昨又在平鎮、楊梅各一處玉米田發現害蟲蹤影，截至昨晚六點，桃園已累積六起案例，而防治藥劑、工資都由市府負擔，通報獎勵至廿一日為止，呼籲農民如發現疑似蟲體儘速通報。

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