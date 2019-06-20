〈北部〉等了30年 香山三姓橋路通車

2019-06-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區居民等了卅年的新闢道路三姓橋路昨天通車了！這條道路是香山近十年來規模最大的交通道路建設，不僅是元培街的重要替代外環道路，更可紓解元培街交通流量，嘉惠香山區居民及周邊三所大學的學生，居民都開心說，終於等到了。

元培街重要替代外環道 紓解車流

市長林智堅說，過去香山區多以路寬不到八公尺的元培街為主要幹道，市府從兩年前投入五．三億元新闢三姓橋路，從中華路到元培橋路段打造總長一千八百廿公尺的道路，看到這條路通車，他真的很開心，也自信的說，他是對香山投入最多建設的市長。

林智堅說，這條道路有如打通香山交通任督二脈，除提供居民與元培、中華、玄奘三所大學和香山高中學生的一條安全的通勤道路，更能紓解香山區長期以來的交通問題。

總長1820米 市長林智堅感謝278地主協助

林智堅說，元培街附近有三所大學，在尖峰時刻每小時最高車流量有一千零八十台車，如今三姓橋路通車了，除已規劃完整的交通號誌，也提醒學生，新闢道路很寬要減速行駛、保持安全距離。

林智堅感謝兩百七十八名地主的無私協助，才能讓道路興建完成，林智堅說，四年來投入超過四十五．五億的經費建設香山，包括鄰近青青草原與元培街一四八巷的拓寬，都各投入一億以上經費建設，另賞蟹步道、南港賞鳥區都成為香山熱門景點，最新的港南運河公園二十三日啟用，他很自信的說，他是香山子弟，對香山投入最多建設，希望讓人看見香山的山海美景。

工務處表示，三姓橋路包含擴建元培橋、新建三座橋樑、人行道，總長一千八百廿米，其中一千三百一十公尺是寬十五米的雙向道路，另五百一十公尺是寬六公尺的單行外環道完工後，通車後將有效分散車流，解決香山長年以來的交通瓶頸。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法