〈北部〉《桃園明年總預算水準不變》鄭文燦：撙節開支 支持競爭型預算

2019-06-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦日前宣布因綠線捷運等重大建設需龐大經費，要求市府各部門預算刪減十五％引起不少討論；鄭文燦昨天再度說明，明年度總預算會維持今年水準，而調降預算不含人事、福利等經常門支出，各部門採零基預算精神，才有更大的空間支持有需求的競爭型預算，提高預算效率。

鄭文燦表示，雖然去年教育局預算執行率是九十三％，原可做一些調整，但顧及各級學校教育的基本需求、也基於保護學校教學品質，因此各學校預算不會要求調整，不受十五％的限制。

鄭文燦說，各部門在編列年度預算時，大概會超編兩成，市府審查時再酌減調降，明年度預算希望能採零基預算精神，各單位回到正常的編列水準，有需求的競爭型預算可以提出來，市府會看它的急迫性與必要性，給予充分支持，如此預算效率可比較高。

鄭文燦表示，明年度預算希望能維持今年水準，但配合大型建設分擔款，還有人口增加造成福利支出增加，加上人事調薪、員額增加，也造成人事預算成長；為因應福利、人事與建設的預算成長，市府一定要撙節開支，桃園財政才會穩健，這才是負責任的做法。

鄭文燦強調，市府會爭取中央的特別統籌分配稅、一般補助款，也會推動各項都市計畫，包括土地開發、重劃工程都要把握時間、進度，一方面可以讓建設完成，二方面取得抵費地後也可挹注市庫。

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