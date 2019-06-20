〈北部〉桃園區中正公園地下停車場 暫緩推動

2019-06-20

〔記者陳恩惠、謝武雄／桃園報導〕市府將桃園區藝文園區旁的中正公園納入前瞻基礎建設計畫，規劃在公園興建地下停車場，消息傳開引起當地居民反彈聲浪，要求「保護綠地、保持原貌，反對蓋停車場」。市長鄭文燦昨於市政會議中宣布，中正公園地下停車場案是基於公共利益而推動，由於地方意見分歧，在未取得地方民意的共識前，決定暫緩推動並停止工程發包作業。

藝文園區居民 要求保護綠地

鄭文燦說，為改善桃園區停車空間嚴重不足問題，經中央及地方代表的協助下，市府向中央爭取補助一．九七億元，規劃在中正公園闢建地下停車場，公園總面積二．四公頃，預定開挖廿七％面積，興建有三百四十二個停車位的地下停車場；然而，近來市府頻頻接獲民眾反映，希望保留公園綠地與樹木，反對興建停車場，也有民眾認為興建工程會有噪音、造成交通混亂等。

鄭文燦：綠地少0.6％ 樹多70棵

鄭文燦強調，公園只開挖廿七％，停車場蓋好會將公園復原，完工後只會減少○．六％綠地，且樹木增加七十棵，讓公園綠地獲得最大保留，而地下一樓會設置同安國小家長接送區，方便下雨天接送、讓學童更安全，施工過程也會採抗噪工法，不影響居民生活品質；此外，原規劃設置的社福館將移至埔子圖書館三樓或其他地點，減少中正公園綠地減損。

未取得民眾共識前 停止發包

鄭文燦表示，基於民眾參與、資訊透明及尊重不同意見的原則，推動每項建設都需取得共識，此案因市民反對意見仍多，在尚未取得共識前決定暫緩推動、停止發包，待民意趨向同意後再行推動，後續會由交通局與地方溝通，讓民眾知道綠地沒減少、樹木會增加、學童接送更安全，最重要的是能增加停車空間，解決停車問題。

另4處公園挖停車場 都獲支持

市府目前有十二項停車場計畫獲得中央核定，今年內會有七處停車場陸續開工，除去中正公園，還有桃園區文昌公園、南門公園與中壢文化公園及平鎮文化公園都會闢建地下停車場，均採智慧停車場設計，同時進行公園設施更新活化、電纜地下化等，都獲得地方的支持與認同。另，包括八德大忠國小、中壢中原國小、桃園西門國小都已設置地下停車場，且未因此而危及學童或學校安全，希望透過廣為停車場興建，大幅解決停車空間不足問題。

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