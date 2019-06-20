〈中部〉6線套裝行程 大埔里推夏日深度遊

2019-06-20

〔記者佟振國／南投報導〕暑假將至，為爭取國內旅遊市場與國際旅客到南投縣大埔里地區旅遊，在地產官學界通力合作，推出二○一九南投夏日風情小鎮漫遊農村深度旅行，昨於埔里鎮牛耳藝術渡假村舉行新品發表暨旅行業媒合會，規劃包括農業體驗等六大軸線，並媒合全台約四十家旅行社為平台，規劃套裝行程，行程豐富且距離相近，免去舟車勞頓，讓遊客輕鬆暢遊。

這六大農村深度旅行軸線包括茭白筍、香菇、蜂蜜、苦茶油、嘉寶果等「農業體驗線」；桃米生態村、木生昆蟲館的「生態見學線」；巧克力、微型手創聚落、紙教堂的「特色主題線」；中台世界博物館、龍南漆器、廣興紙寮等「文化工藝線」；國姓咖啡與魚池紅茶線及水保局輔導產業線，再搭配在地優質的旅宿、餐廳，從特色遊程到食宿一應俱全。

媒合全台約40家旅行社

大埔里觀光發展協會指出，大埔里地區有許多特色產業，但因規模不大，業者單打獨鬥往往心有餘力不足，這次首度整合，遊程多元豐富，透過導覽解說兼具深度，且地點相近，讓遊客把時間花在遊程中而不是車程上。

這次更媒合全台約四十家的旅行社，透過專業人員實地踩線體驗，規劃三天或二天套裝行程，旅行社業者也樂見地方積極開發觀光亮點，除了日月潭等大型指標景點之外，遊客持續有不同體驗，才能活絡國旅市場。

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