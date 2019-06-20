〈中部〉嘉市29座公園遊樂設施 6月底總體檢

2019-06-20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市大大小小的公園多達三十四座，其中有建置兒童遊戲場或體健設施者共二十九處，有鑑於日前文化公園共融遊戲場傳出兒童受傷意外，市府建設處為全面提昇設施安全，投入五百萬元經費委託合格認證機構進行安全性檢測總體檢，月底開始執行，年底前全數完成。

有兒童遊玩受傷 投入500萬全面檢測

嘉市府建設處公園管理科長陳嘉麗說，市府重視兒童遊具及體健設施安全，平日派員自主檢查，針對有立即危險性者儘速修繕，在未修繕前先以警示帶警示；本案主要著重於兒童遊具、體健設施、防護地墊等三大部分的安全性檢測總體檢。

議員：公園安全最重要 許多設施老舊腐朽

市議員黃思婷說，公園除營造特色，最重要就是安全，文化公園共融遊戲場去年十月啟用後，陸續發生幾起兒童遊憩受傷意外；嘉義公園兒童遊戲場木製遊具腐朽待更新；中正公園防護地墊老舊待更新；文昌公園不鏽鋼滑梯容易曬得發燙，建議汰換為塑膠遊具提昇安全性；長榮公園體健設施少，兒童遊憩沙池常有狗大便的情形待改善。

市府：檢測不合格缺失 將編經費改善

陳嘉麗表示，公園總體檢已於十三日發包決標後，正針對公園兒童遊戲場及體健設施不足處或缺失問題，進行蒐集整理，委由合格認證機構進行安全性檢測總體檢完成後，逐年編列經費改善。

另，文化公園廁所整修工程加強親子廁所功能及無障礙設施，下月發包；北香湖公園鄰近博愛路橋的新建廁所下月動工，北香湖公園極限運動場新增夜間照明燈，因配合台電管線下地工程，將在下月底完工。

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