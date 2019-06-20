〈中部〉《台中》非營利幼兒園355名額 週日抽籤

2019-06-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕快登記！非營利幼兒園新釋出三五五個名額，包括至善國中、安和國中、北屯文昌國小及大里幼兒園等新增四家非營利幼兒園，將於八月開辦，即日起至週日開放登記，並於本週日統一抽籤、報到。

今年度全市二四一家公幼及七家非營利幼兒園在三、四月完成招生，第二波再新增四家非營利幼兒園，是歷年來非營利幼兒園新增園數（班級數）最多，招收三歲至入國民小學前幼童。

教育局表示，一般公共化幼兒園中籤率平均約七成，市區比率會更少，這四家非營利幼兒園均位於市區，相當熱門，釋出三五五人有助紓解家長對公幼的需求。

月費收取3500元

教育局說，非營利幼兒園的一般生月費平均約三千五百元，略高於公幼的免學費、月費平均二千五百元，但比私幼五、六千至上萬元便宜。

這四家都是盤點原有的餘裕教室，委託公益法人專業團隊經營，由於改建工程原因，未能趕在第一波四月招生，現在即將完工，預計八月一日開辦，大里幼兒園招生四班共八十五人，其他三家各開辦三班九十人。

週日採人工抽籤

教育局提醒第一波的二四八家公共化幼兒園採電腦抽籤，但第二波新增四家則採人工抽籤，家長依各園招生簡章公告登記報名。

大里幼兒園登記日為十八至廿三日；至善為廿一、廿三日；安和為廿二、廿三日、文昌廿一、廿三日，採登記報名入園，各園統一抽籤時間廿三日下午二時，為當日下午四時前錄取生須報到。

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