〈中部〉《台中》佔用親子停車格 6/29起罰1200元

2019-06-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕公共停車場應提供孕婦及親子停車位，台中市去年率全國之先推行親子停車格，市議員十九日於議會質疑常見佔用情形，親子停車並不方便，要求市府處理違規車輛；交通局長葉昭甫表示，六月廿九日起，違規佔用將依法罰鍰六百元至一千二百元。

立法院二○一五年通過兒少法修正案，規定公共停車場應設孕婦及親子停車位，交通部去年六月公告孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法，要求一定規模的公共停車場，需設二％的孕婦親子車位；台中市率全國之先推動，規劃路邊停車格也設置親子專用格，並發送優先停車位識別證。

市議員陳本添、李榮鴻及羅廷瑋表示，雖然設有親子停車格，但一般車輛駕駛人圖一時方便，違規佔用情況普遍，要求市府正視此情況，落實停放規則，讓親子停車格給真正有需要的家長及孕婦使用。

商圈親子停車格 更難求

孕婦王小姐也說，市區及百貨商圈的親子停車格仍是一位難求，常見有人無證佔用，還曾特地請管理員處理，但因為還沒有罰款，沒辦法強制要求。有幼兒的楊媽媽則說，非熱門商圈親子停車格才會有空格，佔用的人又多，她很少享有這項便利。

幼兒園、兒科診所再增設

葉昭甫表示，交通局除於各公共場所依規設置足額親子停車格，另針對幼兒園、小兒科診所等親子停車需求較高場所加碼增設，目前全市路外與路邊停車場已設有一千八百一十八個親子停車格，今年新版孕婦或兒童健康手冊都附有親子停車證。

葉昭甫說明，使用親子停車格應將專用停車證出示在車內擋風玻璃明顯處，以利管理人員查核，目前發出超過三萬張。自六月廿九日起，違停親子停車格者將處六百元至一千二百元罰鍰。符合資格卻未領取親子停車證的民眾，可至交通局、新市政大樓及陽明大樓櫃檯或中市各區衛生所申辦。

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