〈中部〉南投臭豆腐中毒事件 受害者質疑官商勾結

2019-06-20

〔記者張協昇、佟振國／南投報導〕南投縣中興新村知名臭豆腐店集體食物中毒事件，受害者自救會林姓會長等三人十九日至縣府陳情，指縣府衛生局沒有馬上採集檢體，事後的檢驗報告也都沒有公開、透明，且消保官沒有站在消費者立場處理本案，尤其案發至今已逾五十天，面對此一中毒人數達一八九人嚴重食安事件，受害者大多數設籍南投，卻未見縣政官員出面探視、慰問及協助，質疑縣府失職、失能，並要求縣府政風處成立專案小組，調查是否有官商勾結。

縣府︰採檢、送辦均對外說明

對此，縣府澄清表示，衛生局於四月廿八日接獲醫院通報，立即派員了解及採集檢體送驗，並請醫院妥為照顧受害者，調查報告一出來，研判屬沙門氏桿菌中毒，也馬上移請檢方偵辦，處理過程均有發布新聞對外說明，何來不公開、透明及官商勾結？

消保官︰安排雙方下週調解

消保官許麗貞也指出，身為消保官，她第一時間即站在消費者立場，前往該店了解業者如何善後？絕無沒有站在消費者立場處理該案情事，目前部份受害者已提出申訴，將安排雙方下週進行調解。

業者︰將改善環境 有誠意和解

至於前天傳出停業中的該臭豆腐店店鋪及生產器具陸續拆除、搬離，有網友PO文質疑業者落跑走人，吳姓老板昨天出面澄清沒有落跑，是依衛生局要求改善環境衛生，這一個多月並以廿八萬多元和七十五位消費者完成賠償達成和解，業者也公開鞠躬向消費者道歉，強調絕對有誠意和解，讓事件圓滿落幕。

自救會林姓會長等人強調，成立自救會主要目的，除了請業者不要逃避責任，更想喚醒縣政府重視食安問題，若調解不成，就要走向團體訴訟。

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