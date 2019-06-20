〈中部〉高架路成「天險」 雲林縣台西泉州村老人嘆難行

2019-06-20

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉泉州村出入主要道路採高架方式跨越台七八線道路、馬公厝大排，長達五、六百公尺、高約四層樓，最高點又呈現近九十度轉彎，村落老人嘆出入道路有如天險，盼在村落北側另建橋樑跨越馬公厝大排，讓他們能夠順利、平安出入。

主要道路 約4層樓高、長600米

泉州村長丁金獅表示，泉州村與光華村隔著馬公厝大排，原本有聯絡道路與橋樑聯絡，十多年前興建台七八線道路基於行車安全與防洪需要，拆除原有橋樑與道路，改以高架方式跨越台七八道路與馬公厝大排。

路又陡又遠 老人家一大考驗

丁金獅說，該高架道路完成後就有村民反應太高、太長，要求改善未果，隨著村落人口老化愈來愈嚴重，加上青壯人口出外打拚，許多長輩出入都需自己騎自行車或步行，但高架道路又陡又遠，期間還要停二、三次喘息，相當不方便，也相當危險。

七十五歲阿嬤說，十年前她還可以一口氣走過道路，但現在膝蓋不行了，連騎鐵馬都要在中途休息，相當麻煩，乾脆不出門。另一名阿公說，連牛車就趕不過去，這個高架道路根本就是天險，阻止他們出入村落，影響生活。

村民盼建跨大排橋樑方便出入

丁金獅表示，村落北側有一處穿越台七八道路涵洞，旁邊就是馬公厝大排防汛道路，村民希望相關單位能夠在該處興建跨越大排橋樑，方便居民出入。

縣府允派員了解 商議解決對策

雲林縣政府人員表示會派員前往該村了解清況，商議解決之道。

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