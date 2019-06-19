〈南部〉登革熱噴藥喊卡 鳳山基層轟韓當兒戲

2019-06-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府通知鳳山區里長六月二十一日國軍要支援登革熱噴藥，不料昨竟生變臨時喊卡，議員林智鴻痛批韓國瑜防疫民意放兩邊，總統大位擺中間；鳳山區基層建設促進會會長蘇志明認為市府失信於民，竟把防疫當兒戲，態度令人失望。

印好通知單請里民配合 多名里長挨罵

鳳山區基層建設促進會會長蘇志明等多名里長表示，市府原訂請國軍針對鳳山區環境消毒噴藥，以為市府總算有積極作為，要為登革熱疫情築起防火牆，更印好通知單請里民配合相關作業，不料昨生變臨時喊卡，引發地方不滿，殃及里長挨罵。

里長認為被韓市府欺騙，質疑韓國瑜為了選總統，連市民健康都不顧了；蘇志明表示，市府把防疫當兒戲，失信於里長及里民，大家對市府防疫工作的態度相當失望。

議員林智鴻批韓只沉浸在總統大夢

林智鴻表示，市長韓國瑜防治登革熱慢了好幾拍！左批中央不給經費，右擁韓粉搖旗吶喊，蚊子不分藍綠，疫情逐漸失控之際，已有登革熱案例的鳳山區消毒作業卻臨時喊卡！

林智鴻指出，高雄市民因韓國瑜的冷漠、推諉，正籠罩在登革熱大爆發的恐懼之中，市長竟然還沉浸於他的總統大夢，恣意暫停原訂的噴藥消毒工作，將市民的生命安全，作為操弄社會對立的籌碼，簡直視市民於無物！試問韓國瑜市長心中到底還有沒有高雄市民？

鳳山區長施維明表示，上週聽說要申請化學兵支援噴藥，請防疫團隊安排，後因疫情需求整體考量，該申請並未實施；但已通知各里，造成大家困擾，他甚感抱歉，不過鳳山區既定年度戶外噴藥，已於上個月完成，請民眾不要擔心。

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