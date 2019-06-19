〈南部〉台東一期稻穀爆倉 糧商允助銷售千噸

2019-06-19

〔記者張存薇／台東報導〕台東地區農會今年一期稻作收成量爆增一點五倍，稻穀滿到沒地方放，總幹事李建通指出，縣長饒慶鈴昨天牽線大型糧商，將協助東區農銷售一千噸以上稻穀、白米，今年爆倉危機可望解除；另一方面，長濱鄉受連日豪雨影響，局部水稻倒伏、穗上發芽，農糧署東區分署至七月一日止啟動災害稻穀收購機制，符合繳交公糧資格者可依規定繳售災害稻穀。

因為連續兩年稻作豐收，民間米廠已不收購非契作戶稻穀，李建通說，東區農水稻種植面約一千五百公頃，東區農過去一期稻作約收一千兩百噸，今年因為豐收，加上取消休耕補助、部分農民回來種稻，目前已收進近兩千噸稻穀，預計還有三成還未收割，但倉儲容量僅一千五百噸，穀倉處處堆滿一袋又一袋的稻穀，冷藏倉庫內擠滿到只剩工作走道，其他只要能堆放的舊倉庫、閒置空間也都放滿稻穀。

農會今起將繼續收購非契作戶稻穀

李建通說，稻穀沒有冷藏倉庫存放，久了會老化影響品質，必須先消化部分存量才能再繼續收購，所幸縣長饒慶鈴牽線接洽，大廠中興米預計協助處理超過一千噸東區農的稻穀、白米，讓農民心血不會白費，今天起將繼續收購非契作戶的稻穀。

擬爭取經費增設冷藏倉 年底前完工

他進一步說，東區農冷藏設備的確不足，因此將爭取五百萬元經費增設冷藏倉，希望年底前可完工。

農糧署東區分署表示，長濱鄉水稻出現災情，農民已申報今年年一期作種稻、且符合公糧繳交資格者，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀。

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