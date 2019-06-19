〈台北都會〉台北市關渡遭紅火蟻入侵擴散 市府挨批輕忽

2019-06-19

〔記者郭安家／台北報導〕北市僅存的候鳥棲息濕地關渡平原驚傳遭紅火蟻入侵，台北市議員張斯綱昨指出，從靠河岸的保留區到鄰近捷運沿線的稻田都已淪陷，農民陳情四月起屢遭紅火蟻攻擊，兩個月來侵襲範圍已超過五十公頃，疫情近乎失控，市府卻直到六月三日會勘後才驚覺「代誌大條了」！失控原因就是柯市府輕忽。

4月傳疫情未處理 逾50公頃淪陷

對此，台北市動保處坦言，最早七星農田水利會曾為農民反映個案，當時有進行投藥；五月議員再次反映個案，人員混淆現場有另一處相似地點，導致沒處理到。因投藥速度慢，加上人力不足，近期才注意到疫情範圍擴大粗估卅至五十公頃，但還未實際估算紅火蟻數量；現已掌握狀況、提供投藥，近期再開跨局處防疫會議。

投藥速度太慢 已錯失防治先機

張斯綱說，農民指四月起陸續發現紅火蟻蹤跡，向動保處反映，卻始終未獲妥善處置，直至六月初他辦會勘時才發現多處田埂均有紅火蟻；當天會勘的豐年段三小段鄰近農田，初估就有超過五十公頃，受害範圍之大，超乎想像，動保處十七日僅針對豐年段三小段部分農地巡查，就發現十七處紅火蟻丘，多位農民被咬傷。

張斯綱說，市府規定設置「入侵紅火蟻防治應變中心」，由副市長擔任召集人，但實際上形同虛設，執行巡查、認定、監督投藥僅一名動保處人員負責，「防疫視同作戰」，人力不足的結果，自然就是全面淪陷。

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