〈台北都會〉北市雙城論壇將照辦 議會各黨團促停辦

2019-06-19

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕七月台北上海雙城論壇舉辦在即，台北市長柯文哲昨天派台北市府副秘書長陳志銘至上海磋商雙城論壇時間、內容。不過正值香港反送中抗爭敏感時刻，台北市議會跨黨派議員呼籲停辦，國民黨議員也指出，「柯文哲如果要選總統，就要說清楚講明白，要選總統，今年就不宜參加雙城論壇 」。

時力：中國併吞意圖明顯 論壇無意義

時代力量議員黃郁芬表示，柯文哲二○一五年提「互相尊重」等原則，當時中國打壓台灣未如此嚴重，沒將「九二共識」解釋空間緊縮剩「一國兩制」；如今香港人抗爭「一國兩制」，加上中國也沒善意跟台灣溝通、併吞台灣意圖趨於明顯，而民眾也普遍看不出雙城論壇的意義，此時辦雙城論壇並不明智，建議柯停辦。

國民黨：柯若要選總統 不宜參加

就連國民黨議員陳永德都說，如果柯文哲不選總統，去雙城論壇沒關係，如果要選總統，要說清楚講明白，今年不宜參加；並呼籲雙城論壇前，柯要向全國民眾坦白，否則影響民眾觀感。

民進黨：香港反送中之際 應停辦

民進黨議員江志銘也表示，香港正在抗議反送中大遊行之際，這時舉辦雙城論壇，實在非常不適合，柯文哲去上海怎麼講都不對，因此能停辦就停辦，如果不能取消，派副市長就可以。

社民黨：對台北民生發展無成效

社民黨議員苗博雅表示，能影響柯文哲去不去、辦不辦雙城論壇，唯一因素是中共，議員講太多馬耳東風；她認為雙城論壇對台北民生發展無成效，是中共對台業績大拜拜。

親民黨議員林國成則說，尊重兩岸決定，城市交流行之有年，無關政局，論壇何時辦都無所謂。

市府：秉持雙邊對等、尊嚴交流

對此，北市府副發言人柯昱安回應，柯文哲秉持雙邊對等、尊嚴進行交流，交流的大戰略維持不變，雙邊互動也不會變，且雙城論壇僅是台北與上海就市政項目進行交流，民間也有許多交流，若論壇不辦，民間交流還是會持續互動，因此雙城論壇維持原案進行。昨陳志銘率踩線團到上海磋商，詳細舉辦日期、地點等確定後，會儘快對外宣布，今年論壇焦點鎖定在青年新創、經貿。

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