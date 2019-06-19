〈台北都會〉民進黨台北市立委席次傳禮讓時力 引發基層反彈拒投

2019-06-19

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕時代力量三名台北市議員和民進黨禮讓的現任立委林昶佐均為友柯派，據了解民進黨中央最快今天確定徵召辦法，中正萬華區仍將禮讓時力，且時力還要求松信區也禮讓，已引發民進黨基層反彈將拒投立委票。對此，林昶佐及三名時力議員昨受訪均不願承諾總統大選將支持蔡英文，僅稱「不支持親中候選人」。

時力議員均挺柯 不願承諾支持小英

台北市立委選舉共有八個選區，民進黨目前僅完成北投士林及大同士林選區立委提名，其他六選區將採徵召方式，先前台北市黨部主委陳正德曾大聲疾呼民進黨應該自提人選，否則總統大選會很難輔選，不過，陳正德昨天受訪時態度轉趨低調，僅表示，黨中央徵召策略小組已經啟動，最快今天（十九日）將把立委徵召的相關辦法送到中常會，等辦法確定後，後續是否禮讓才會明朗。

民進黨立委徵召辦法 最快今送中常會

目前中正萬華區、信義松山區、大安區等三選區都有是否禮讓的問題，有民進黨基層認為，時代力量內不少人是友柯派，認為不該繼續禮讓時代力量，否則萬一柯出來選，蔡英文的票將被瓜分。

傳中正萬華區仍禮讓 引發基層不滿

前民進黨市議員顏聖冠昨表示，上次立委選舉禮讓林昶佐，是當時民進黨尚未執政，為總統大選才做禮讓，但這次民進黨已是執政黨，基層認為沒有禮讓的必要，她因此爭取黨部徵召提名，但不清楚目前黨中央的動向，希望黨內儘快將人選確定，才能提早為選舉做準備。

顏聖冠：民進黨是執政黨 沒必要再讓

民進黨不具名議員表示，民進黨基層對時代力量反彈大，認為之前禮讓時代力量，但後來時力卻常常莫名批評民進黨，由於前面合作已有不信任，所以基層仍希望黨內自推人選，如果不推自己人，也會擔心票催不出來，可能會影響到總統選票。

時力常批評民進黨 基層盼推自己人

民進黨地方人士指出，若禮讓給其他黨，恐妨礙民進黨內整體前進，自己提名可鞏固票源，每個政黨都有不同屬性和核心價值，民進黨有自己的立委較好，除非是該區沒適合的人選，禮讓才較沒話說。

支持小英否 林昶佐：不支持親中

對於民進黨若禮讓，時力在總統大選是否支持蔡英文？林昶佐僅表示，不能用這種交換的思維，選舉要靠理念的結合，但總統大選時力不可能支持親中候選人。

時力議員：等總統候選人都確定再決定

時力議員林穎孟表示，時力黨中央已經有定調，二○二○總統大選不會支持親中的總統候選人，等所有的總統候選人都確定後，將會就候選 人的兩岸態度檢視他們，再來決定支持誰。林亮君也表示，現在所有的總統候選人都尚未確定，也不知道柯文哲是否會選，但時力絕不會支持親中候選人。

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