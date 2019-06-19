〈台北都會〉基隆城際轉運站動工 2021年完工

2019-06-19

〔記者俞肇福／基隆報導〕歷經七次流標終於發包的基隆城際轉運站，昨舉行開工典禮，預計二○二一年完工。基隆市長林右昌表示，城際轉運站及國門廣場相繼完工後，就可展現基隆海洋城市的新風貌。

行政院長蘇貞昌昨出席開工典禮，他表示，基隆幅員不大、人口密集，林右昌推動城市改革像是「穿著衣服改衣服」，實在非常不簡單；不過林右昌仍發揮他都市改造的專業，不僅提出非常好的構想又善於爭取，使基隆市改變得又快又好。另外，立委蔡適應在中央積極爭取，加上市議會大力支持，這樣相加、相乘的結果就是基隆市民的福氣。

蘇揆：不分藍綠 做得好補助不會少

蘇貞昌說，中央補助不分藍綠，只要做得好、做得快，中央的補助一定不會少。

整合公車及國道、省道客運、鐵路等

林右昌表示，城際轉運站不只是為了基隆市民的通勤需求，更是未來台灣的國家門戶，城際轉運站將把市公車及國道客運、省道客運、鐵路與輕軌捷運整合，成為轉運中心，讓旅客不需要東奔西跑。

林右昌說，新建的城際轉運站位在基隆火車站新站南口與北口間的鐵道上方；基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程經費六億八千八百六十一萬元，除了基隆市政府自籌五千兩百七十四萬元，其餘皆為中央補助。

至於舊火車站，將透過建築設計再利用，一樓變成旅客服務中心；舊火車站前圓環將變成國門廣場，旅客步出轉運站，就可看到無敵港景及漂亮的郵輪，展現基隆海洋城市的新風貌。

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